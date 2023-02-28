الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في الهيروين بمصر القديمة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، بمصر القديمة. 

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10000 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1689 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «إيهاب. ع»، عامل،  في أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بحيازة بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. 

وجاء في أقوال مُجري التحريات، أنه على إثر ورود معلومات بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل إلى حيث أيقن تواجده وأبصره محرزًا لجوهر الهيروين المخدر فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على ثلاث قطع حجرية وثلاث لفافات بداخلهم مسحوق لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين. 

وبمواجهته أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصلة اتجاره والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه. وحسب تقرير المعمل الكيماوي، تبين أن المضبوطات للهيروين المخدر ويحوي على المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

مصر القديمة الهيروين عامل المشدد

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وائل لطفي

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