الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح معرض «أهلاً رمضان»

جانب من افتتاح محافظ
جانب من افتتاح محافظ المنوفية معرض «أهلاً رمضان»

 افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم.

وتفقد المحافظ منتجات المعرض الذى تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والقطاع الخاص ويضم  (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة ، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها بالتنسيق مع شركة الجملة بدعم المنفذ بالمزيد من السلع لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور الدوري على كافة منافذ ومعارض المحافظة لمتابعة الأسعار ومدى توافر السلع.

احتياجا اهلا رمضان احتياجات أسعار مخفضة استراتيجية التنسيق والتعاون السكرتير العام المساعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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