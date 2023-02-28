قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

أغلقت القوات الإسرائيلية المدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة «أريحا» بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه بجانب إغلاق مداخل مدينة أريحا، تم احتجاز السيارات على حاجز المدينة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وجاء ذلك بعد عملية إطلاق النار أدت إلى مقتل مستوطن، أمس الاثنين، حيث كشفت التقديرات أن منفذ الهجوم فر إلى مدينة أريحا.

ونفذ مستوطنون إسرائيليون أعمال شغب، الأحد الماضي، عقب هجوم أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين إثر إطلاق الرصاص على سيارتهما.

وخلال أعمال شغب المستوطنين، قُتل فلسطيني وأصيب المئات، كما تم إضرام النار في عشرات المنازل والمحال والسيارات.