الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء طعن «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حبسه

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنح النقض، اليوم، نظر أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات؛ لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.

وقررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائي والمدني وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة. 

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه في يوم غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم «م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع» وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب.

وكذلك إحداث ربح وهمى وحصلا من المجني عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336/ 1عقوبات.

محكمة جنح النقض مستريح الأدوات الصحية النقض الطعن الفجالة محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة

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