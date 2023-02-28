أرباح «إيجيترانس» تقفز بنسبة 152.4% خلال 2022

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، عن العام الماضي، عن ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 152.43%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 46.12 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 18.27 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 400.1 مليون جنيه، مقابل 293.5 مليون جنيه خلال 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 40.41 مليون جنيه، مقابل 18.53 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق له.

يشار إلى أن المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، سجلت صافي ربح بلغ 30.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.66 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.