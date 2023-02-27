الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات جزائرية روسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

روسيا والجزائر
روسيا والجزائر

بحثت الجزائر وروسيا اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال زيارة يجريها الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف للجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن المسؤول الروسي التقى رفقة "وفد هام" رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، وتناول البحث حالة التعاون العسكري بين البلدين والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه .

وقال “شنقريحة” إن الزيارة "تمثل، بالنسبة لنا، دليلا على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز أكثر للشراكة الإستراتيجية والتاريخية، التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري".

ونقل البيان عن باتروشيف تأكيده "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تسعى بلاده لتعزيزها أكثر مستقبلا".

الجزائر وروسيا الجزائر نيكولاي باتروشيف وزارة الدفاع وزارة الدفاع الجزائرية

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