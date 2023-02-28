الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-2-2023

مواد البناء
مواد البناء

يقدم لكم موقع «الدستور» أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 28-2-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات الإنتاج دون إضافة تكلفة النقل والعتالة و مكاسب التجار والموزعين، والتي تشهد استقرارًا في الأسعار بفعل استقرار أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 28-2-2023 في الأسواق المصرية

يطالع الكثيرين من المصريين تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 28-2-2023، خاصة الراغبون في التشييد والبناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية، وهي كما يلي:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 28300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27000 جنيه للطن.

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سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 28500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 27000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27500 للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العلا 27300 جنيه للطن.

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أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية من أرض مصانع الإنتاج 


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1880 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1905 جنيهات.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1850 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1900 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1930 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1840 جنيهًا.

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