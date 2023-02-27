الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ماكرون: باريس ستخفض عدد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا كان لها تجربة في "مالي" استمرت لـ 10 سنوات والتضحية الكبيرة للجيش الفرنسي والجيش المالي في محاربة الإرهابيين، موجهًا التحية للجيش الفرنسي، مؤكدًا أنه سيظل فخرًا لهم وحلفائهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان الاستراتيجية الفرنسية الجديد في إفريقيا، أن باريس ستخفض عدد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا بشكل ملموس، مؤكدًا أنه ستكون هناك نهاية للقواعد العسكرية التقليدية في إفريقيا.

وتابع: "سيكون تواجدنا في إفريقيا عبر قواعد مشتركة مع الدول الأفريقية، سننهي وجود القواعد العسكرية الفرنسية بإفريقيا"، مشيرًا إلى أن أكاديميات تجمع الجيوش الفرنسية والأفريقية ستحل محل القواعد العسكرية في القارة السمراء.

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