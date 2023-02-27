الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مابولولو يتقدم للاتحاد السكندري بهاتريك على طلائع الجيش

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تقدم فريق الاتحاد السكندري على مضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "موسم 2022-2023.

وافتتح الأنجولي مابولولو التسجيل لـ الاتحاد السكندري بهدف أول في الدقيقة 13، حيث اخترق أحمد عادل“ميسي”، دفاعات طلائع الجيش من الجهة اليسرى، ليحاول تسديد الكرة لكنها ارتدت من المدافعين، لتصل لزميله والذي أطلق تسديدة قوية “على الطائر” من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك بروعة.

وكاد مصطفى الخواجة أن يُعادل النتيجة لطلائع الجيش في الدقيقة 18، عندما أطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن القائم الأيسر لمرمى الاتحاد تصدى لتسديدته.

وتمكن كريم طارق من معادلة النتيجة لـ طلائع الجيش في الدقيقة 27، بهدف رائع بتسديدة على الطائر من خارج منطقة جزاء الاتحاد، غيرت اتجاهها لتخادع المهدي سليمان وتسكن مرماه.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، في الدقيقة 32، بداعي عركلة محمد فتح الله لـ مابولولو.

المهاجم الأنجولي مابولولو تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنفسه، ليُسكن الكرة الشباك في الدقيقة 35، معلنًا عن ثاني أهدافه، والهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 45، ومن هجمة مرتدة بدأها أحمد عادل ميسي من الجهة اليمنى، جاء الهدف الثالث والهاتريك لـ “مابولولو"، الذي تلقى تمريرة من زميله، ليطلق تسديدة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه “زعيم الثغر" بثلاثة أهداف مقابل هدف لـ طلائع الجيش.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

الاتحاد السكندرى الاتحاد مابولولو كريم طارق أحمد عادل ميسي طلائع الجيش

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