الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء الاثنين، ختام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والمقامة بمجمع صالات حسن مصطفى لكرة اليد والألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة ومعتز عاشور، رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، ومحمود عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الرياضة.

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شارك فى البطولة 2012 فرداً من لاعبين وأجهزة فنية وإداريين من 18 دولة من مختلف دول العالم وهم دول: "فرنسا، بريطانيا، رومانيا، إسبانيا، اليونان، السعودية، الأردن، اليابان، الهند، تشيلى، الكاميرون، كوت ديفوار، سريلانكا، باكستان، أوزبكستان، كازاخستان، مورشيوش"، ومصر الدولة المستضيفة للبطولة.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه البطولة سواءً على مستوى المنافسات أو على صعيد الأمور التنظيمية، بجانب الأداء القوى الذى قدمه أبطال مصر البارالمبيين فى تنس الطاولة، وفوزهم بالعديد من الميداليات طوال أيام البطولة.

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وأكد د. أشرف صبحى قدرة أبطال مصر البارالمبيين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة على تحقيق التفوق والإنجاز فى مختلف البطولات التى يشاركون بها انطلاقاً من عزيمتهم وإصرارهم على إظهار أفضل ما لديهم من قدرات وموهبة تلقى كل الاحترام والتقدير، مشيراً إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية لأبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وسعى مؤسسات الدولة فى تنفيذ متطلباتهم واحتياجاتهم فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي.

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ولفت الوزير إلى استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية فى الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية والبارالمبية وكسب ثقة الاتحادات الدولية فى استضافة بطولاتها على مدار العام انطلاقاً من النجاحات التى حققتها الدولة على مستوى استضافة البطولات الدولية والقارية بفضل ما تتميز به من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وخبرات تنظيمية وإدارية.

وقام وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقى لتنس الطاولة ورئيس الاتحاد المصرى بتتويج اللاعبين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى مختلف المنافسات.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لتنس الطاولة الإدارة العامة ل البارالمبيين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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وائل لطفي

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