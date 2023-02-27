الصحة: الدولة تتحمل 320 جنيهًا في كشف المقبلين على الزواج

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، عن تحمل الدولة المصرية 320 جنيهاً من الموازنة العامة، مقابل الاطمئنان على صحة المقبلين على الزواج.

وأوضح المتحدث -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين- أن التحاليل المعملية تكلف 180 جنيها والكشف 40 جنيها وهو سعر أقل من التكلفة؛ حيث تتكلف التحاليل على الدولة 500 جنيه، مبينا أن الدولة تتحمل الفارق وهو 320 جنيهاً من الموازنة العامة مقابل الاطمئنان على صحته ومستقبله، كما أن الكشف يتم من خلال أكثر من 303 وحدات رعاية أساسية، موزعة على 27 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج هي واحدة من مبادرات الصحة العالمية تحت رعاية الرئيس السيسي، للحفاظ على الصحة العامة للأسرة المصرية من خلال إجراء مجموعة من الفحوصات المعملية.

وأوضح أن هذه المبادرة تتعلق أيضا بفحص طبي يتعلق بالكشف العام للمقبلين على الزواج؛ من حيث السن الأمثل للزواج والحمل والحفاظ على صحة الأسرة المصرية، والأمراض المعدية، على غرار "مرض نقص المناعة المكتسب وفيروس سي ودي، وجزء منها يتعلق بالأمراض المزمنة، مثل" السكري، وجزء منها يتعلق بأمراض وراثية.

وكان وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت فحص 1653 شابا وفتاة، خلال اليوم الأول من العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت، اليوم الأحد، تحت شعار «100 مليون صحة».

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض وضمان حياة صحية كريمة للأسرة المصرية، وسعيا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظات (الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنوفية) شهدت أعلى نسب تردد على مراكز ووحدات تقديم خدمات المبادرة.