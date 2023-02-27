القاهرة الإخبارية: أمريكا تحذر الصين من إرسال «عتاد فتاك» لروسيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أمريكا تحذر الصين من إرسال "عتاد فتاك" لروسيا".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الصين لم تتخذ أي خطوة لتقديم “عتاد فتاك” إلى روسيا لاستخدامه في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

فيما أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أن أي خطوات من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة وفق وكالة “رويترز”.

وقال سوليفان لشبكة “إيه.بي.سي” من حق بكين المضي قدما في تقديم مساعدات عسكرية لكن سيكلفها ذلك غاليًا، لتأتي تحذيرات من قبل مسؤولون أمريكيون الصين من العواقب المحتملة.