الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: أمريكا تحذر الصين من إرسال «عتاد فتاك» لروسيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أمريكا تحذر الصين من إرسال "عتاد فتاك" لروسيا".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الصين لم تتخذ أي خطوة لتقديم “عتاد فتاك” إلى روسيا لاستخدامه في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

فيما أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أن أي خطوات من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة وفق وكالة “رويترز”.

وقال سوليفان لشبكة “إيه.بي.سي” من حق بكين المضي قدما في تقديم مساعدات عسكرية لكن سيكلفها ذلك غاليًا، لتأتي تحذيرات من قبل مسؤولون أمريكيون الصين من العواقب المحتملة.

أمريكا الصين عتاد فتاك روسيا الامن القومي الامريكي سوليفان الولايات المتحدة الامريكية

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