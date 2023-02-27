السجن 7 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفلة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بالتعدى على طفلة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

تعود عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم "جابر م " إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي على المجنى عليها "إ ع ف ع ط"، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعي، وذلك بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم قد تعدى على الطفلة المجنى عليها على النحو المبين فى التحقيقات، وعرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر بأن تسبب فى تعريض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.