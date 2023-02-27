صحة الدقهلية: المرور على 126 منشأة خلال أسبوع وإصدار قرار بإغلاق 5

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على جهود إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد فؤاد في تعقب المنشآت الطبية بجميع أنحاء المحافظة بهدف التصدي للمخالفات والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأعلن مكين أنه خلال الأسبوع الماضي قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 126 منشأة طبية خاصة تشمل 52 عيادة خاصة و9 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة بجانب 45 مراكزاً ومعملا من بينهم 4 مراكز غير مرخصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة استصدرت قرار غلق لـ5 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها دون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

كما أعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جانب من الحدث

جانب من الحدث