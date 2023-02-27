محافظ أسوان يشدد على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة للمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات أولاً بأول بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة تفقدية داخل قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 قرى وتوابع بإجمالى 39 ألف نسمة.

وأشار مدير وحدة حياة كريمة إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب عزبة على سليمان ، والتوسعات بمدرسة الشريف إسماعيل الابتدائية، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة مبارك الإعدادية بسلوا وذلك بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع.

ولفت المهندس ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 99%، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 96%، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء كوبرى المضيق، ونقطة إسعاف الكاجوج بنسبة 85% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بطاقة 25 ألف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 83%، وتفقد الأعمال الجارية بمشروع توسعات محطة المعالجة بطاقة استيعابية 5 آلاف م3/ يوم حيث تم الإنتهاء من توصيل خطوط الطرد فيها بنسبة 55 %.

وخلال الجولة الميدانية أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم التواصل مع مسئولى جهاز التعمير من أجل الإلتزام بتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتواصلة بشأن رفع معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بمشروعات إنشاء نقطة الإسعاف ومركز شباب الشبيكة، وتوصيل المرافق للجمع الخدمى والزراعى وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

صورة من الحدث

صورة من الحدث