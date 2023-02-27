الحماية المدنية تنقذ طفلة احتجزت فى مصعد معطل بالطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ طفلة مُحتجزة داخل مصعد بمنطقة الطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت قوات الحماية المدنية قد نجحت فى إنقاذ طفلة تم احتجازها داخل مصعد نتيجة تعطله، حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بوجود طفلة مُحتجزة داخل مصعد بأحد العقارات فى شارع الدكتور محمد عبدالعزيز، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وانتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذها وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، حيث قدم ذووها الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ.