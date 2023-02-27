الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بايدن يثمن جهود السيسى لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بين إسرائيل وفلسطين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الشخصية خلال الأسابيع الماضية لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بالأردن بين كبار المسئولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إن بايدن يتقدم كذلك بخالص الشكر لملك الأردن عبدالله الثاني على استضافة هذا التجمع التاريخي.

وأكد سوليفان، أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال المتابعة شهر مارس المقبل في شرم الشيخ بمصر.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة، مع التزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

وأفاد بأن الجانبان أكدا خلال الاجتماع التزامهما بكل الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، قائلًا: ندرك أن هذا الاجتماع كان نقطة انطلاق، وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأكد أن التنفيذ سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

يذكر أن مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين تعهدوا في ختام اجتماع عقد أمس في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع.

إسرائيل وفلسطين الأردن ومصر الامن القومي الامريكي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الامريكي

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