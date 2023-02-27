الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بالسيدة عائشة

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات أتوبيس أثناء عبورها الطريق بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفية لمساع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بمصرع سيدة إثر قيام أتوبيس بدهسها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «رضا سعد إبراهيم»، 58 سنة، وبالفحص تبين إصاباتها بتهشم في الرأس ونزيف حاد.

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المتوفية للطريق دهسها أتوبيس ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على الأتوبيس تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

أتوبيس أتوبيس يدهس سيدة السيدة عائشة الخليفة مشرحة زينهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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