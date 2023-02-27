في أول أيام افتتاحه.. «أهلا رمضان» يرسم البسمة على وجوه أهالي الأزبكية

شهد حي الأزبكية اليوم الإثنين، افتتاح منفذ جديد لمعرض “أهلاً رمضان” بالعاصمة، لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف الجهود لمساعدة المواطنين على اجتياز الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم.

وشهد المنفذ اقبالًا كبيرًا من الأهالي في أول أيام افتتاحه، بالتزامن مع توافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وتضم المنافذ جميع السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة.

وقالت مي ياقوت، إحدى المشاركين في معرض “أهلاً رمضان” بالأزبكية: « الأسعار مخفضة بدعم من الدولة المصرية لتساعد المواطنين في شراء احتياجاتهم قبل دخول شهر رمضان المبارك والأسعار داخل معرض الأزبكية بتخفيضات تصل إلي 30٪ حيث أن المعرض شهد منذ الصباح إقبال شديد من المواطنين لشراء السلع الغذائية والزيت يبدء من ٣٥ والأرز يبدء من 14.5 للكيلو».

ومن جانبها، ققالت مرام السيد إحدي المواطنين: معارض «أهلا رمضان» علي مستوي الجمهورية ساهمت في تخفيف الأعباء عنهم ورحمتهم من جشع التجار خاصة إرتفاع السلع الأساسية لكن المعرض ساعدني في شراء كافة احتياجاتي بسعر أقل من الأسواق والمحلات التجارية ».

واشاد المترددون على المعرض بجودة السلع وقلة أسعارها مقارنة بالسوق متمنيين ان تدوم لقترات طويله حتى لايقعوا تحت رحمة جشع التجار واستغلالهم ولان هذه المعارض تعمل على موازنه الاسعار وكبح ارتفاعها.

وتقيم وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان 2023 بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وذلك في جميع أنواع وأصناف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.