الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب داخل منزله بالمرج توفى في ظروف غامضة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل منزلة بمنطقة المرج، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

جثة شاب المرج مشرحة زينهم النيابة العامة الطب الشرعي

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