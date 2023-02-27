الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة طائشة بالطريق الزراعى فى القليوبية

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه إثر صدمه من سيارة طائشة أثناء عبور طريق بنها القاهرة الزراعى في مدينة طوخ وفرت السيارة هاربة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع "عصام . ح . ح"، 57 سنة، مقيم بمدينة طوخ، وذلك أثناء عبوره الطريق الزراعى صدمته سيارة طائشة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجار البحث عن السيارة المتسببة فى الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل لقيت سيدة مصرعها اختناقا بالغاز داخل شقة سكنية بالحي التاسع بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة الحى التاسع بدائرة قسم شرطة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة سيدة أختناقا بالغاز وتم نقلها للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.لقيت سيدة مصرعها اختناقا بالغاز داخل شقة سكنية بالحي التاسع بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفادها أدعاء اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة الحى التاسع بدائرة قسم شرطة العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة سيدة اختناقا بالغاز وتم نقلها للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارة طائشة شرطة طوخ لقي شخص مصرعه مركز شرطة طوخ مصرع شخص صدمته سيارة الطريق الزراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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