الختام اليوم.. مصر تُحقق 16 ميدالية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

تختتم اليوم الإنثين، منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تقام بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.

وشارك في البطولة 18 دولة هم: «الكاميرون - تشيلي - كوت ديفوار - فرنسا - بريطانيا - اليونان - الهند - اليابان - الأردن - كازاخستان - موريشيوس - باكستان - رومانيا - السعودية - سريلانكا - إسبانيا - أوزبكستان - بجانب الدولة المضيفة مصر».

ووصل عدد البعثات المشاركة من لاعبين وإداريين ومدربين ورؤساء بعثات إلى 212 شخص .

وشهد اليوم الثاني من البطولة نتائج طيبة على صعيد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات بمختلف التصنيفات، حيث استطاع الأبطال المصريون تحقيق 16 ميدالية بمختلف الفئات.

وحقق محمد عبد المالك فضية الفئة الثانية، فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.

وفي الفئة الرابعة تمكن سامح عيد من الفوز بالفضية فيما فاز خالد محمد ببرونزية نفس الفئة.

واستطاع إيهاب فطير حصد ذهبية الفئة الخامسة بينما حقق حسان حنفي الفضية وأيمن زناتي البرونزية، فيما شهدت الفئة السادسة فوز مروان السكري بالميدالية البرونزية كما شهدت الفئة التاسعة حصول حسين حسان على الميدالية الفضية.

أما على صعيد السيدات فقد تمكنت علا سليمان وفاطمة حسين، من تحقيق برونزيتين على صعيد الفئتين الأولى والثانية، فيما حققت فايزة محمود برونزية الفئات من الثالثة للخامسة.

وفي الفئتين السادسة والسابعة فقد فازت هناء حماد بالميدالية البرونزية فيما فازت إنعام رضوان ببرونزية الفئتين التاسعة والعاشرة.

وحقق محمد عبد المالك فضية الفئة الثانية، فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.

وتختتم اليوم منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تُقام بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.