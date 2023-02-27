الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الختام اليوم.. مصر تُحقق 16 ميدالية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تختتم اليوم الإنثين، منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تقام بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.
وشارك في البطولة 18 دولة هم: «الكاميرون - تشيلي - كوت ديفوار - فرنسا - بريطانيا - اليونان - الهند - اليابان - الأردن - كازاخستان - موريشيوس - باكستان - رومانيا - السعودية - سريلانكا - إسبانيا - أوزبكستان - بجانب الدولة المضيفة مصر».
ووصل عدد البعثات المشاركة من لاعبين وإداريين ومدربين ورؤساء بعثات إلى 212 شخص  .
وشهد اليوم الثاني من البطولة نتائج طيبة على صعيد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات بمختلف التصنيفات، حيث استطاع الأبطال المصريون تحقيق 16 ميدالية بمختلف الفئات.
وحقق محمد عبد المالك فضية الفئة الثانية، فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.
وفي الفئة الرابعة تمكن سامح عيد من الفوز بالفضية فيما فاز خالد محمد ببرونزية نفس الفئة.
واستطاع إيهاب فطير حصد ذهبية الفئة الخامسة بينما حقق حسان حنفي الفضية وأيمن زناتي البرونزية، فيما شهدت الفئة السادسة فوز مروان السكري بالميدالية البرونزية كما شهدت الفئة التاسعة حصول حسين حسان على الميدالية الفضية.
أما على صعيد السيدات فقد تمكنت علا سليمان وفاطمة حسين، من تحقيق برونزيتين على صعيد الفئتين الأولى والثانية، فيما حققت فايزة محمود برونزية الفئات من الثالثة للخامسة.
وفي الفئتين السادسة والسابعة فقد فازت هناء حماد بالميدالية البرونزية فيما فازت إنعام رضوان ببرونزية الفئتين التاسعة والعاشرة.

وحقق محمد عبد المالك فضية الفئة الثانية، فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.

وتختتم اليوم منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تُقام بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

التصنيفات البارالمبية الدولية لتنس الطاولة السادس من أكتوبر الميدالية الفضية بصالة حسن مصطفي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين

مراسم استقبال رسمية لـ«مدبولي» فى الدوحة.. ويلتقي أمير قطر اليوم

أتوبيس ونقل وملاكي.. إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى دائري المريوطية

وزير الزراعة يُعلن الإفراج عن دفعة جديدة من الأعلاف بقيمة 58 مليون دولار

سامح شكري يصل دمشق.. ويلتقي الرئيس السوري ووزير خارجيته (صور)

حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة والطرق السريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي