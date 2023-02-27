الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 27-2-2023 «البادي والذرة الصفراء والفول الصويا»

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

حالة من الترقب لأسعار الأعلاف عقب تراجع أسعارالدواجن خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت السوق المصري جدلا كبير عقب تراجع أسعار الدواجن بنسبة 20% عقب دخول شحنات الدواجن البرازيلية المجمدة والتي غطت فجوة كبيرة في السوق المصري.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 27 فبراير خلال التعاملات الصباحية وفقا إلي بورصة الكناني للأسعار، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء بأنواعها المستوردة اليوم

ثبتت  أسعار الذرة الصفراء برازيلى المستوردة اليوم عند نفس أسعار أمس  ليسجل 15300 جنيها للطن.

ثبتت  أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة  اليوم عند نفس أسعار أمس  ليسجل 15300 جنيها للطن.

ثبتت أسعار طن الذرة الصفراء أوكراني المستوردة   اليوم عند نفس أسعار أمس  ليسجل 15000 جنيه للطن.

 ثبتت  سعر طن الذرة الصفراء صربي المستوردة   اليوم عند نفس أسعار أمس   ليسجل 15000 جنيه للطن.

 ثبتت سعر طن الذرة الصفراء روماني المستوردة   اليوم عند نفس أسعار أمس   15000 جنيه للطن.

 ثبتت  سعر الذرة الصفراء أمريكي المستوردة   اليوم عند نفس أسعار أمس  15000 جنيه للطن.

ثبتت  الذرة الصفراء بلغاري المستوردة   اليوم عند نفس أسعار أمس   15000 جنيه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الاثنين 27 فبراير 

ثبتت  أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم عند نفس أسعار أمس   ليسجل 27500 جنيه للطن.

ثبتت أسعار صويا 46% محلي اليوم  عند نفس أسعار أمس   لتسجل 28000 جنيه للطن.

ثبتت  أسعار صويا 46% مستورد لتسجل 28000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا  عند نفس أسعار أمس   لتسجل 28250 جنيه للطن.

وثبتت أسعار الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس  لتسجل 9300 جنيه للطن.

واستقرت أسعار كسب عباد +36%  عند نفس أسعار أمس   لتسجل 18000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس   لتسجل 44000 جنيه للطن.

وقد سجل قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس  8250 جنيها للطن.

طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 27 فبراير للمستهلكين

الغرف التجارية تشيد بتعامل الحكومة مع أزمة الدواجن وتسعي لحل أزمة باقي السلع

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أسعار العلف بادي نامي وناهي اليوم 

سجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 22400 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 22.300 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 21.700 جنيه للطن، وقد أستقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 22500 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني أسعار بذرة فول الصويا أسعار كسب عباد 36 أسعار أعلاف الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

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