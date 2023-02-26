عمال المجمعات الاستهلاكية لـ«الدستور»: الإقبال كبير جدًا على الدواجن البرازيلية

استمر إقبال المواطنين على فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة للمنافذ المتنقلة والشوادر التابعة للقوات المسلحة، ومبادرة “كلنا واحد”، بالإضافة للعديد من المحال التجارية في كل أرجاء مصر، على شراء الدواجن البرازيلية المجمدة، التي لاقت شعبية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.



وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن البرازيلية المجمدة حوالي 65 جنيها، ووصل سعر الدجاجة وزن 1.5 كجم 95 جنيهًا، ووصل سعر الدجاجة وزن 1100 جرام لـ71.5 جنيه، أما الدجاجة وزن 1200 جرام فتباع حاليا بسعر 78 جنيها.



في الوقت الذي وصل فيه سعر الدواجن الطازجة في الأسواق لـ85 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 91 جنيهًا للكيلو الواحد، كما وصل سعر الدواجن الأمهات لـ75 جنيهًا، ويصل حاليا للمستهلك في المحلات التجارية بـ82 جنيهًا للكيلو الواحد.





قال سعد عبدالله، العامل في مجمع الأهرام التابع للجمعيات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن الدواجن البرازيلية المجمدة لقت رواجًا كبيرًا لدى جموع المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن الطازجة، مضيفًا: "جاءت خطوة طرح الدواجن البرازيلية بعد أن امتنع عدد كبير من المواطنين عن شراء الدواجن الطازجة بعدما وصل سعر البانيه على سبيل المثال لا الحصر لـ240 جنيها، في بعض المناطق".



فيما تحدث عامر حسن، العامل في أحد المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" عن المديح الذي سمعه بنفسه من المواطنين، بعد تجربتهم للدواجن البرازيلية، مشيرًا إلى أن أغلب المواطنين اشتروا في البداية كميات بسيطة جدًا، للتجربة، وبعد ذلك أقبلوا على شرائها بكميات كبيرة استعدادًا لشهر رمضان.



وقال عادل إبراهيم، العامل في أحد المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور": "الإقبال كبير جدًا على الدواجن البرازيلية والناس بتشكر فيها".