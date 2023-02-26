الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عمال المجمعات الاستهلاكية لـ«الدستور»: الإقبال كبير جدًا على الدواجن البرازيلية

الدواجن البرازيلية
الدواجن البرازيلية

استمر إقبال المواطنين على فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة للمنافذ المتنقلة والشوادر التابعة للقوات المسلحة، ومبادرة “كلنا واحد”، بالإضافة للعديد من المحال التجارية في كل أرجاء مصر، على شراء الدواجن البرازيلية المجمدة، التي لاقت شعبية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن البرازيلية المجمدة حوالي 65 جنيها، ووصل سعر الدجاجة وزن 1.5 كجم 95 جنيهًا، ووصل سعر الدجاجة وزن 1100 جرام لـ71.5 جنيه، أما الدجاجة وزن 1200 جرام فتباع حاليا بسعر 78 جنيها.

في الوقت الذي وصل فيه سعر الدواجن الطازجة في الأسواق لـ85 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 91 جنيهًا للكيلو الواحد، كما وصل سعر الدواجن الأمهات لـ75 جنيهًا، ويصل حاليا للمستهلك في المحلات التجارية بـ82 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

قال سعد عبدالله، العامل في مجمع الأهرام التابع للجمعيات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن الدواجن البرازيلية المجمدة لقت رواجًا كبيرًا لدى جموع المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن الطازجة، مضيفًا: "جاءت خطوة طرح الدواجن البرازيلية بعد أن امتنع عدد كبير من المواطنين عن شراء الدواجن الطازجة بعدما وصل سعر البانيه على سبيل المثال لا الحصر لـ240 جنيها، في بعض المناطق".

فيما تحدث عامر حسن، العامل في أحد المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" عن المديح الذي سمعه بنفسه من المواطنين، بعد تجربتهم للدواجن البرازيلية، مشيرًا إلى أن أغلب المواطنين اشتروا في البداية كميات بسيطة جدًا، للتجربة، وبعد ذلك أقبلوا على شرائها بكميات كبيرة استعدادًا لشهر رمضان.

وقال عادل إبراهيم، العامل في أحد المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور": "الإقبال كبير جدًا على الدواجن البرازيلية والناس بتشكر فيها". 

الأيام القليلة الماضية التموين والتجارة الداخلية الدواجن البرازيلية المجمدة القابضة للصناعات الغذائية التموين والتجارة الداخلية ف المجمعات الاستهلاكية منافذ المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

متهم بقضية الطفلة «جنى» يخرج عن صمته: «أخويا وابن عمي ملهمش دعوة»

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث فى بولاق

ضبط 720 كيلو جبن رومي غير صالحة للاستهلاك في أسوان

انخفاض أسعار بيض المائدة 8 جنيهات للكرتونة

زراعة الأشجار بمدارس الإسماعيلية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

وكيل أول النواب: كلمة السيسى بعثت بـ6 رسائل لتحقيق التنمية الشاملة داخل سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»