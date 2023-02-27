أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 27 فبراير للمستهلكين

تصدرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية والأسواق اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن بنحو 20 جنيها خلال اليومين الماضيين، بعد الإعلان عن طرح الدواجن البرازيلية بأسعار مخفضة في السوق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية ستشهد انهيارًا خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق استيراد الدواجن البرازيلية نوعا من الاتزان في الأسواق المصرية.

وأضاف رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع تراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصري، بعد استجابة الأسواق لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن 68 جنيها في المزارع، فيما تتراوح في الأسواق للمستهلكين ما بين 71 إلى 75 جنيها.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 111 جنيها في المزارع والبيض الأحمر 115 جنيها والبيض البلدي سعر 116 جنيها للكرتونة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 فبراير 2023.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين