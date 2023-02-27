الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 27 فبراير للمستهلكين

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

تصدرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية والأسواق اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن بنحو 20 جنيها خلال اليومين الماضيين، بعد الإعلان عن طرح الدواجن البرازيلية بأسعار مخفضة في السوق المصرية.

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية ستشهد انهيارًا خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق استيراد الدواجن البرازيلية نوعا من الاتزان في الأسواق المصرية.

 

وأضاف رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع تراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصري، بعد استجابة الأسواق لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي.

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4 جنيهات تراجعا في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 26 فبراير

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وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن 68 جنيها في المزارع، فيما تتراوح في الأسواق للمستهلكين ما بين 71 إلى 75 جنيها.

 

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 111 جنيها في المزارع والبيض الأحمر 115 جنيها والبيض البلدي سعر 116 جنيها للكرتونة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 فبراير 2023.

 

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 

  • سعر كيلو البانيه 185 جنيها.
  • سعر الصدور المخلية 185 جنيها.
  • صدور بالعظام 108 جنيهات.
  • الدبابيس 109 جنيهات.
  • الوراك 100 جنيه.
  • الكبد والقوانص 97 جنيها.
  • حمام الكداب 165 جنيها.
  • الأرانب بـ95 جنيها.
  • الرومي 135 جنيها.
  • البط الفلاحي 125 جنيها.
  • الفراخ البلدي ساسو 110 جنيهات.
  • فراخ بلدي فيومي 111 جنيها.
  • الفراخ البيضاء 73 جنيها.
  • فراخ شامورت فلاحي 125 جنيها.
  • الأجنحة 52 جنيها.
  • هياكل الدواجن 29 جنيها.
  • الحمام يبدأ من 115 إلى 135 جنيها حسب الحجم.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

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