انطلاق مبادرة «أنت مش لوحدك» بمتحف محمود مختار.. غدا

«أنت مش لوحدك»، عنوان المبادرة التي تنطلق في العاشرة من صباح غد الثلاثاء، ويستضيفها متحف محمود مختار، وذلك حتى الرابعة عصرًا، وفي محطتها الثانية دعت إدارة التنشيط الثقافي مجموعة من أطفال التربية الفكرية (التوحد) ومكفوفين من جمعية البسمة الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة دكتور وليد قانوش، قد دشن هذه المبادرة تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، في 24 يناير الماضي، مستقبلًا مجموعة من أطفال مستشفى 57357، وتهدف المبادرة إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا أطفال مستشفى 57357، وما يناظرهم من حالات مختلفة مع المجتمع.

وأعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي برنامجًا فنيًا وترفيهيًا للأطفال وذويهم، يبدأ في تمام العاشرة صباحًا ويستمر حتى الرابعة عصرًا، يتضمن ورشة رسم بالألوان يصاحبها عزفًا على العود لعضوين من فرقة الفنان نصير شمه، يليهما فقرة غنائية من تقديم فرقة الشمس، ثم فقرة عرض عرائس قفازيه، يليها جولة بمتحف محمود مختار وتوزيع الهدايا على الأطفال، ثم تستكمل ورشة الرسم حتى انتهاء البرنامج في الرابعة عصرًا.

يذكر أن متحف محمود مختار، هو أول متحف لمثال مصري، أنشئ لتكريم وتخليد ذكري المثال الكبير محمود مختار، صاحب منحوتات: نهضة مصر، رياح الخماسين، وتقديرًا لنبوغه الفني الذي دفع المصريين إلى الاكتتاب لإنشاء تمثاله الأشهر "نهضة مصر"، والذي شارك الآلاف من المصريين في التبرع لإتمام المخصصات المالية اللازمة لينحت "مختار"، وواحدًا من أشهر التماثيل المصرية منذ عهد الفراعنة القدماء.

ويقع متحف محمود مختار، في الجهة المقابلة لدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ويضم المتحف 175 عملًا من أعمال المثال محمود مختار المنفذة بمختلف الخامات، بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت، وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار وأهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها.