الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

«الوثائقية».. كيف أعادت شخصية «كشكش بيك» النجاح لنجيب الريحانى وضاعفت أجره؟

كشكش بيك
كشكش بيك

"كشكش بيك" من أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل نجيب الريحاني، وكانت بمثابة المنقذ له بعد أن فشل في تقديم عروض خيال الظل.

قال عصام زكريا الناقد الفني، في فيلم الريحاني الوثائقي، المذاع على قناة الوثائقية، إن كشكش بيك، تجسد فكرة أساسية في المجتمع المصري، وهو الصراع بين الريف والمدينة، حكاية النهضة والحداثة.

كيف تطورت شخصية كشكش بيك؟

كشف الدكتور عمرو دوارة، المؤرخ المسرحي، أن الريحاني قدم شخصية كشكش بيك في 3 مسرحيات مدتها تتراوح بين ربع ساعة، ونصف ساعة، وهي "تعاليلي يا بطة"، "بـ6 ريال"، "في المشمش"، نجاح المسرحيات ضاعف أجر الريحاني، وبدأ يشعر أنه محتاج يطور نفسه، فاستعان بأمين صدقي، كتب له  مسرحيات "هز يا وز"، "خليك تقيل"، وهي مسرحيات حققت نجاح، وقدم شخصيات أخرى مثل حمام، أم شويلح، الخادم زعرب.

محمد أبو العلا السلاموني الكاتب المسرحي، رأى أن الريحاني لم يخلق كشكش بك من فراغ، وإنما من التراث، وكان له هدف ساميز

والتقط الدكتور مصطفى سليم، أستاذ الدراما والنقد ، منه خيط الحديث، ليوضح أن الريحاني لم يتوقف عن الصورة السلبية  لكشكش بيك، وهو الرجل المغفل، بل جعله  تطور مع الزمن ليحوله لرجل ثوري صاحب رؤية وأحيانا رجل وطني، كان تماشى مع الظروف، لأن الريحاني كان انعكاس للمجتمع المصري. 

 

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