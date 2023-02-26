الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«الوثائقية»: توتر بين نجيب الريحاني وعلي الكسار.. كيف اشتبك عملاقا المسرح بالروايات؟

نجيب الريحاني وعلي
نجيب الريحاني وعلي الكسار

لمع نجم كل من الفنانين الراحلين علي الكسار، ونجيب الريحاني في بدايات القرن الماضي، في وقت واحد ، لكن فجأة بدأ الجمهور يتهافت على المسرح الاستعراضي لمشاهدة علي الكسار، الذي بدأ يتلألأ، وهدد عرش الريحاني. 

كشف محمد أبو العلا السلاموني الكاتب المسرحي، في الفيلم الوثائقي الريحانين أن نجيب الريحاني لم "يستنكف" أن يتعلم من علي الكسار، أسلوبه الجديد في الاستعراض، مردفا: "الريحاني كان يوظف كل من يعرفه من أصدقاء وملابسات وظروف، فذهب إلى  كازينو "دي باريس"، حيث يقدم علي الكسار، عروضه؛ ليتعلم منه الاستعراضات، وهذه سمة الفنان الذي يثق في نفسه لم يستنكف أن يأخذ من غيره. 

مبارزة فنية بين الريحاني وعلي الكسار تشعل المسرح

وقال ميسرة صلاح الدين، الشاعر والكاتب المسرحي، إنه في وقت من الأوقات كانا الريحاني والكسار يتقاسما أعلى الإيرادات، وكان بينهما قاسم مشترك، ابتكر كل منهم شخصية، علي الكسار ابتكر شخصية عثمان، والريحاني ابتكر شخصية كشكش بك، لكن التوتر بينهم وصل أن العروض بترد على بعض، علي الكسار يعمل رواية "راحت عليك"، فيرد نجيب الريحاني برواية "ولو" بمعنى "مراحتش عليا أنا لسة موجود".

ورأى السلاموني، أن هذه المبارز الفنية بين الريحاني والكسار كانت منافسات مهمة جدًا أثرت الحالة المسرحية والفنية في مصر، وأدت لانتعاش المسرح. 

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