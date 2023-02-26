الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشيخ العماري: المزارع السمكية أهم مشروعات تعمير سيناء الآن

المزارع السمكية سيناء
المزارع السمكية سيناء

علق الشيخ سعيد العماري، من القيادات الشعبية بشمال سيناء وصاحب إحدى الشركات المنفذة للمشروعات التنموية في سيناء، على حضور الرئيس السيسي لاصطفاف القوات المشاركة في تنمية سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه سيتم استصلاح 600 ألف فدان في سيناء قريباً.

وأضاف أن مشروعات الفيروز للمزارع السمكية من أهم مشروعات تعمير سيناء الآن، موضحاً أن سيناء فيها ثروات زراعية وتعدينية ضخمة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

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