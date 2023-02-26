الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هدية من السماء لـ ريال مدريد.. برشلونة يخسر من ألميريا فى الدورى الإسبانى

برشلونة وألميريا
برشلونة وألميريا

حقق فريق ألميريا انتصارًا هامًا ومفاجئًا على ضيفه برشلونة بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023

البلال توريه سجل الهدف الأول لـ ألميريا في الدقيقة 24، بعدما تلقى تمريرة رائعة من لويس سواريز، لينفرد بمرمى تير شتيجن ويسكن الكرة شباكه.

وتحصل جافي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 57، ليتغيب عن المباراة المقبلة لـ برشلونة بداعي تراكم الإنذارات.

لاعبو فريق برشلونة حاولوا بشتى الطرق هز شباك ألميريا، حتى شارك المدافع أراوخو كمهاجم في آخر الدقائق، لكنهم فشلوا في مسعاهم.

وانفرد أدريان إمباربا بمرمى برشلونة في الدقيقة 95، لكن تير شتيجن تصدى لها، لكن ذلك لم يمنع ألميريا من الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألميريا لـ 25 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

بذلك، أهدى ألميريا هدية ثمينة لـ ريال مدريد في مطاردته لبرشلونة، الذي تعادل أمس أمام أتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني، فشهد قيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم، بمعاونة فيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - بابلو جافي

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

وتأتي تلك المباراة، بعد توديع فريق برشلونة لبطولة الدوري الأوروبي من الدور الإقصائي الأول، على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي بالهزيمة أمامه بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

برشلونة الميريا الدوري الاسباني البلال توريه جافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تاجر دواجن: السعر انخفض لـ70 جنيهًا وهينزل لـ50 والفراخ البرازيلي ضربة معلم

عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بنادي سينما أوبرا إسكندرية

بشرى سارة وأخرى حزينة.. ماذا يفعل الأهلى بـ«نقطة» بعد أول جولتين بدورى الأبطال؟

فى 3 ساعات.. استئصال ورم خبيث من جسد مريض بالمنوفية

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

تهدئة وخفض التصعيد بفلسطين.. تفاصيل لقاء العاهل الأردني ونائب مساعد الرئيس الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة