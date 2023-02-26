هدية من السماء لـ ريال مدريد.. برشلونة يخسر من ألميريا فى الدورى الإسبانى

حقق فريق ألميريا انتصارًا هامًا ومفاجئًا على ضيفه برشلونة بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023

البلال توريه سجل الهدف الأول لـ ألميريا في الدقيقة 24، بعدما تلقى تمريرة رائعة من لويس سواريز، لينفرد بمرمى تير شتيجن ويسكن الكرة شباكه.

وتحصل جافي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 57، ليتغيب عن المباراة المقبلة لـ برشلونة بداعي تراكم الإنذارات.

لاعبو فريق برشلونة حاولوا بشتى الطرق هز شباك ألميريا، حتى شارك المدافع أراوخو كمهاجم في آخر الدقائق، لكنهم فشلوا في مسعاهم.

وانفرد أدريان إمباربا بمرمى برشلونة في الدقيقة 95، لكن تير شتيجن تصدى لها، لكن ذلك لم يمنع ألميريا من الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألميريا لـ 25 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

بذلك، أهدى ألميريا هدية ثمينة لـ ريال مدريد في مطاردته لبرشلونة، الذي تعادل أمس أمام أتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني، فشهد قيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم، بمعاونة فيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - بابلو جافي

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

وتأتي تلك المباراة، بعد توديع فريق برشلونة لبطولة الدوري الأوروبي من الدور الإقصائي الأول، على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي بالهزيمة أمامه بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.