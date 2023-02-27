مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى محافظات مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محافظات مصر، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تصدر بيان يومي بأوقات كافة الصلوات في جميع محافظات الجمهورية والذي تعتمده وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية حيث تستخدم الهيئة أجهزة حديثة لتحديد المواقيت الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محافظات مصر

يقيم الملايين من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها حيث يطالع الكثيرين مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 في محافظات مصر من بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية وهي كما يلي:-

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:58 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:24 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:52 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:09 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر الساعة 5:27 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:37 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:57 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:25 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:39 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة البحيرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:01 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:11 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:26 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:54 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:12 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 4:54 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:19 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:46 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:05 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:23 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:08 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:59 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:25 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:52 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:10 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 4:54 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:19 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:46 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:05 مساء.

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