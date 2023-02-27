الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محافظات مصر، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تصدر بيان يومي بأوقات كافة الصلوات في جميع محافظات الجمهورية والذي تعتمده وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية حيث تستخدم الهيئة أجهزة حديثة لتحديد المواقيت الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محافظات مصر

يقيم الملايين من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها حيث يطالع الكثيرين مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 في محافظات مصر من بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية وهي كما يلي:-

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:58 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:24 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:52 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:09 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر الساعة 5:27 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:37 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:57 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:25 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:39 مساء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-2-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الأحد 26-2-2023 خلال منتصف التعاملات بالبنوك

توقيت الصلاة في محافظة البحيرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:01 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:11 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:26 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:54 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:12 مساء.

 

توقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 4:54 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:19 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:46 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:05 مساء.

 

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:23 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:08 مساء.

txt

سعر اليورو اليوم الأحد 26-2-2023 يسجل انخفاضًا امام الجنيه المصري

txt

اتحاد الصناعات: انخفاض كبير فى أسعار السكر قبل رمضان

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:59 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:25 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:52 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:10 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 4:54 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:19 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:46 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:05 مساء.

اقرأ المزيد

موعد عيد الفطر المبارك 

مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة الصلاة الهيئة العامة للمساحة المصرية وزارة الأوقاف موعد صلاة الفجر صلاة الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى محافظات مصر

«اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

زيلينسكى يقيل قائد العمليات العسكرية فى دونباس

حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

تشافى: برشلونة قدم أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام ألميريا

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي