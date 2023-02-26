الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورة تدريبية في مجال الآثار المغمورة بالمياه بمدينة جدة

جريدة الدستور

عقد مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، أول دورة تدريبية عربية في مجال الآثار المغمورة بالمياه بمدينة جدة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 9 مارس المقبل والتي تستضيفها هيئة التراث السعودية.

يأتي ذلك تلبية لدعوة هيئة التراث السعودية والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لليونسكو، وتحت رعاية د.عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عماد خليل، رئيس المركز وأستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، أن هذه الدورة يشارك فيها  21 متدرب من 12 دولة عربية هى: السعودية، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، البحرين، الكويت، عُمان، بالإضافة إلى مصر، وتعد الدورة الأولي من نوعها بالمنطقة العربية، وتهدف إلي تأهيل عدد من المتخصصين من العالم العربي لدراسة المواقع الأثرية البحرية والمغمورة بالمياه.

وأوضح أن الدورة تناقش عدد من الموضوعات المرتبطة بالتراث البحري، كما يتم تدريب المشاركون علي العديد من المهارات العملية للعمل الأثري تحت الماء حيث تتمتع المنطقة العربية بسواحل ممتدة وتاريخ عريق انعكس علي وجود مئات المواقع الأثرية المغمورة بالمياه والتي تنتظر الاكتشاف والتوثيق والاستغلال المستدام.

الآثار المغمورة بالمياه هيئة التراث السعودية 21 متدرب 12 دولة عربية مركز الأثار البحرية جامعة الإسكندرية

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