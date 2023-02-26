الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بنادي سينما أوبرا إسكندرية

نادي سينما أوبرا
نادي سينما أوبرا الإسكندرية

يواصل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، فعالياته الذي ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمسرح سيد درويش.

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وخلال فعاليات النادي تم عرض الأفلام الفائزة بالدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، حيث عرض كل من فيلم «خيال الفراشات، الصافرة، علاقة، توافق ممتاز، والمدينة المربعة».

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وعقب العرض أقيمت ندوة فنية بحضور مخرجي الأفلام محمد أسامة، عمر موسي، عمرو شرشيرة، علاء الدين جابر، والمنتج ومدير التصوير موني محمود المدير الفني للمهرجان، أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي.

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جاء ذلك في إطار اهتمام المركز القومي للسينما بإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية في مختلف المحافظات لنشر الوعي السينمائي والفني.

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يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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وائل لطفي

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