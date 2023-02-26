الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد مبادرة الشركة المتحدة.. أنشطة إبداعية يمكن أن تعزز صحتك العقلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الرسم والتلوين والموسيقى والكتابة كلها تسلية إبداعية ممتعة يمكن أن تجعلنا نشعر بالرضا عن أنفسنا، فالإبداع هو أكثر من مجرد رفع مزاجنا، حيث تظهر العديد من الدراسات أن الانخراط في الأنشطة الإبداعية يمكن أن يدعم أيضًا صحتنا العقلية ويحسنها.

في السطور التالية، يشرح الخبراء بموقع «mental-health» كيف يمكن للأنشطة الإبداعية أن تعزز صحتك العقلية واكتشاف التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في الاستفادة من إبداعك.

كيف يمكن للإبداع أن يعزز صحتك؟

أوضح الخبراء، إن الإبداع يمكن أن يكون مفيدًا لصحتنا العقلية والجسدية، ويمكن أن تساعد الأنشطة مثل الفن والكتابة والرقص والموسيقى في التعبير عن الذات والتعامل مع الصدمات وإدارة المشاعر السلبية وتخفيف القلق وحتى دعم نظام المناعة لدينا.

كما أن ممارسات مثل الفن والعلاج بالموسيقى فعالة أيضًا في المساعدة في علاج الصدمات والقلق واضطرابات المزاج، والشعور بالاكتئاب المستمر.

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التلوين:

هناك سبب لاستخدام كتب التلوين للبالغين، حيث يعد التلوين نشاطًا مهدئًا يمكن أن يساعد عقلك وجسمك على الاسترخاء، كما أنه يقلل من الأفكار المتسارعة للعقل المضطرب.

ستجد الكثير من تطبيقات كتب التلوين الرائعة على نظام أندرويد، ولكن من أفضل التطبيقات لدعم صحتك العقلية هو Color Therapy، المجاني على نظام iOS، للمستخدمين الرسم بالأرقام أو التلوين في الصور بحرية أثناء الاستماع إلى قائمة تشغيل الموسيقى المريحة، إنه أيضًا تطبيق اجتماعي، مما يعني أنه يمكنك متابعة الفنانين الآخرين والتواصل معهم وحتى المشاركة في تحديات التلوين.

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الرسم:

وجدت دراسة نُشرت في عام 2010 PubMed Central مؤشرات واضحة على أن الانخراط في الأنشطة الفنية له آثار إيجابية كبيرة على صحتنا، حيث يمنحنا الفن طريقة للتعبير عن الأشياء التي قد يصعب علينا وصفها بالكلمات.

كما يمكن أن يساعد الرسم أيضًا في تخفيف التوتر وتعزيز إبداعنا ورفع تقديرنا لذاتنا، مما يجعله هواية إبداعية رائعة لرفاهيتنا العقلية ويعد Sketchbook أفضل تطبيقات الرسم التعبيري فهو متاح لجميع القدرات.

الكتابة الإبداعية:

الكتابة الإبداعية ليست فقط للمؤلفين؛ فهي لكل من يبحث عن طريقة معبرة للعناية بصحته العقلية، حيث توضح دراسة أجرتها جمعية العلوم النفسية أنه عندما يكتب الناس عن التجارب العاطفية، والذي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسن كبير في صحتهم الجسدية والعقلية، ويمكن استخدامه للمساعدة في معالجة الصدمات.

Wattpad عبارة عن منصة مجانية لرواية القصص تجمع بين الكتابة والقراءة في مكان واحد، فإنه تطبيق رائع لتجربة الأفكار الجديدة والتواصل مع الكتاب الآخرين ذوي التفكير المماثل.

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العزف على آلة موسيقية:

كشفت دراسة أجرتها جامعة سانت جون فيشر، أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يساعد في تقوية الاتصال والتنسيق للوظائف الحركية والإبداع للدماغ، وهذا يعني أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يدعم نمو دماغ الأطفال، ولكنه يمكن أيضًا أن يحسن القدرات المعرفية في أي عمر.

بالإضافة إلى ذلك، يعد العلاج بالموسيقى ممارسة سريرية قائمة على الأدلة تستخدم التدخلات الموسيقية لمساعدة الأفراد على الوصول إلى أهدافهم المحددة في العلاج. 

اضطرابات المزاج الأنشطة الإبداعية التعامل مع الصدمات الرسم والتلوين الكتابة الإبداعية علاج الصدمات مبادرة الشركة المتحدة

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وائل لطفي

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