قبل إطلاق «الوثائقية».. أفلام وثائقية تخصصت في الصحة العقلية

أيام قليلة وينطلق بث أولي برامج القناة الوثائقية الجديدة، والتي من المنتظر انطلاقها يوم الأحد المقبل، بأعمال مختلفة وجديدة تناقش قضايا من المجتمع المصري، والعالمي مصورة حصريًا وبتقنية شديدة الجودة.

واستحوذت قناة "الوثائقية" على عدد من الأفلام والسلاسل الوثائقية العالمية المتنوعة، وتم التعاقد مع شركات من دول العالم المختلفة مثل سويسرا والنمسا، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وغيرها لتوفير مواد وثائقية مختلفة.

الأفلام الوثائقية والصحة العقلية:

إذا كنت مصابًا باضطراب في الصحة العقلية، فقد تجد صعوبة في شرح ما تمر به بوضوح وتأثيره على حياتك اليومية، وإذا كنت شخصًا يحب شخصًا يعاني من اضطراب في الصحة العقلية، فقد تكافح جيدًا لفهم ما يحدث وكيفية المساعدة.

وفي بعض الحالات قد يكون من الصعب جدًا بالفعل إجراء محادثة مثمرة تساعد كلا الطرفين على فهم بعضهما البعض بشكل أفضل واكتشاف طرق للمضي قدمًا، وهذا ما أكده الخبراء بموقع «johnstownheights».

أوضح الخبراء، أن إحدى الطرق الممكنة لسد الفجوة هي الأفلام الوثائقية التي تركز على الأسئلة المتعلقة بالصحة العقلية، فإن سماع قصة نضالات وانتصارات شخص آخر يمكن أن يوفر رؤى جديدة وطرقًا جديدة للحديث عن الصحة العقلية التي يمكن أن تساعد كل من الشخص المصاب بالاضطراب وأولئك الذين يحبونهم على فهم أفضل لبعضهم البعض.

أفلام وثائقية تخصصت في الصحة العقلية:

فيلم أسبرجر:

كما يوحي العنوان، هناك الكثير مما يحدث في حياة “Bud Clayman” عندما يتعلق الأمر بتحديات الصحة العقلية، ففي هذا الفيلم، يكشف عن الطرق التي جعلت اضطراب الوسواس القهري ومتلازمة أسبرجر دافع قوي للنجاح.

الجروح التي لا نستطيع رؤيتها:

يتعمق هذا الفيلم الوثائقي في حياة طيار البحرية الأمريكية نانسي روس، التي أدت خدمتها العسكرية الصعبة إلى الاكتئاب والإدمان واضطراب ما بعد الصدمة، في حين أننا لا نوصي بالضرورة أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بمشاهدة هذا الفيلم الوثائقي لأنه قد يكون مثيرًا للبعض.

«ديمي لوفاتو» معقد ببساطة:

انتقلت ديمي لوفاتو من نجمة قناة ديزني إلى قصة تحذيرية حيث يبدو أن تعاطي المخدرات ومشاكل الصحة العقلية تطغى عليها وموهبتها، ففي هذا الفيلم الوثائقي، تتعمق المغنية والممثلة في قصتها الشخصية بشجاعة وصدق، فقد تساعد هذه القصة في سد فجوة بين الأجيال عندما يتعلق الأمر بالتفكير في قضايا الصحة العقلية بين الشباب.

من عقلين:

في كثير من الأحيان يتحدث الناس عن الاضطراب ثنائي القطب، ويستخدمونه كوصف غير دقيق لسلوك الشخص المفاجئ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب وبالنسبة لأولئك الذين يحبونهم يمكن أن تكون الحياة صعبة للغاية، يعرّفك هذا الفيلم الوثائقي على عدد من الأشخاص الذين تأثرت حياتهم بالاضطراب ثنائي القطب.