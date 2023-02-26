الأهلى يبدأ استعداداته لمباراة الداخلية بمشاركة ثلاثى الشباب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة فريق الداخلية في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وأدى الأهلي مرانه اليوم الأحد بملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء صن داونز تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة.

وأدى حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية مع ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ثلاثي منتخب الشباب ينتظم في مران الأهلي

وشارك الثلاثي مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي مع فريق الداخلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 فبراير ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري الممتاز.