الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستلام خلال 7 أيام.. رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين

الاستلام خلال 7 أيام..
الاستلام خلال 7 أيام.. رسوم استخراج بطاقة شخصية اون لاين

بعد إتاحة إمكانية استخراجها من خلال الإنترنت يبحث المواطنين عن رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين وخطوات استخراجها وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين

في هذا التقرير نعرض لكم خطوات استخراج بطاقة شخصية ورسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين من خلال الوسائل المتاحة.

يمكن استخراج بطاقة شخصية اون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية بالدخول على هذا الرابط من هنا.

مع العلم يجب تسجيل الدخول أولًا كي يمكن إجراء الخدمة.

وبعد الدخول يتم الضغط على بطاقة رقم قومي.

ثم اختيار بطاقة رقم قومي.

تستغرق مدة إتمام الخدمة 7 أيام عمل.

وتكون رسوم الخدمة 175 جنيهًا مصريًا.

وتتيح هذه الخدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد/تالف لمقدم الطلب أو لشخص اخر في حدود الشروط والقوانين.

مع العلم أن هناك شروط لإمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت على أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات.

في حالة مرور أكثر من 7 أعوام على إصدار البطاقة السابقة يتم الإصدار ورقيًا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقًا.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية

خطوات إثبات إقامة الأحفاد في بطاقة الرقم القومي للجدود

خدمات أخرى للسجل المدني اونلاين

هناك خدمات أخرى خاصة بالأحوال الشخصية والمتعلقة بالسجل المدني من خلال موقع وزارة الداخلية يمكن تنفيذها أونلاين منها.

- استخراج وثيقة ميلاد اول مرة لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين.

- استخراج وثيقة ميلاد لمقدم الطلب أو لشخص آخر.

- استخراج قيد وفاة بشرط أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقًا، ويجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي، كما يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

- استخراج وثيقة زواج بشرط  أن  تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقًا، يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنة 1962، ويكون مقدم الطلب صاحب الشأن.

- استخراج وثيقة طلاق بنفس الشروط السابقة.

- استخراج قيد عائلي. 
- استخراج قيد فردي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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