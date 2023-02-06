الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خطوات إثبات إقامة الأحفاد في بطاقة الرقم القومي للجدود

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط لإثبات محل إقامة الأحفاد في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالجدود.

وحدد قطاع الأحوال المدنية على العنوان الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص بأحد الجدود أو العكس سواء الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي للجد أو بأي من إيصالات المرافق بإسم الجد حتى لو كانت الإقامة المثبتة بها غير المثبتة ببطاقة الرقم القومي، شريطة حضور الطرف الأخر "المراد تغيير الإقامة عليه" للإقرار بذلك.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

 

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