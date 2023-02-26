الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حاسبات مطروح» تحصد المركز الثالث بمعرض مصر الدولي للعلوم

معرض مصر الدولي للعلوم
معرض مصر الدولي للعلوم

أعلن د.مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأحد، فوز فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، بالمركز الثالث (تخصص علوم الحاسب) بمعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا (EISTF)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ رئيس جامعة مطروح الفريق الفائز الذي يضم الطالبة آمال هانى جاد أبو شعيشع والطالب چون زكريا حسب الله جاد، مشيدًا بالمشاركة المتميزة في عدد من فعاليات المعرض، متمنيًا لهما دوام التقدم والرقي.

وأشاد رئيس جامعة مطروح بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ لتنفيذ استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تهدف إلى خلق مجتمع مبدع، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي.

من جانبه، هنأ الدكتور سعد درويش عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الفريق الفائز، مضيفًا أن الفريق شارك  بالمشروع البحثي "Net Link"، وهو عبارة عن سوفت وير يقوم بعمل فحص لكل الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت المحلية، واستخراج عناوين للأجهزة المتصلة، ثم يطابقها مع قاعدة بيانات لمعرفة الأشخاص المتصلين، كما يمكن استخدامه في العديد من التطبيقات مثل تسجيل مواعيد الوصول والمغادرة بدقه لأي مؤسسة، وكذلك إرسال إنذار في حال مغادرة أو وصول الأشخاص لأي مكان.

معرض مصر الدولي للعلوم
معرض مصر الدولي للعلوم
معرض مصر الدولي للعلوم
معرض مصر الدولي للعلوم
الحاسبات والذكاء الاصطناعي الرئيس عبد الفتاح السيسي برامج تدريبية تحقيق التنمية المستدامة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

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