مسلسلات 2023.. تعرف على خريطة عروض رمضان الحصرية بقناة cbc

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائمة مسلسلات قناة cbc التي ستعرض عبر شاشتها بشكل حصري، وذلك خلال شهر رمضان المقبل لعام 2023.

جت سليمة

مسلسل "جت سليمة" يتضمن 15 حلقة تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

حضرة العمدة

يضم أكثر من 25 نجما ونجمة، لكل منهم خط درامي أساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة التي كتبها المؤلف إبراهيم عيسى، ويتم من خلال كل شخصية رئيسية مناقشة إحدى القضايا المهمة في المجتمع، وذلك خلال أحداث 30 حلقة.

ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

عملة نادرة

تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".