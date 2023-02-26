خطوات التسجيل في الهجرة إلى كندا وشروط القبول

يبحث العديد من الشباب عن خطوات الهجرة إلى كندا، حيث يسعى العديد إلى العمل في كندا حيث يمكنك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتسجيل في الهجرة إلى كندا واتباع الإجراءات أدناه، للتقدم بطلب للهجرة إلى كندا بشكل إلكتروني وترصد “الدستور” الخطوات.

خطوات التسجيل في الهجرة إلى كندا

الدخول على رابط التسجيل في الهجرة إلى كندا من هنا.

ثم حدد خيار التسجيل GCKey.

ستظهر صفحة تعرض شروط وأحكام الموقع، اقرأها وانقر فوق “موافق”.

ثم اضغط فوق “متابعة” بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أنشئ قائمة بالأسئلة والأجوبة التي سيقدمها لك الموقع في كل مرة تزورها.

سيتم توجيهك إلى موقع ويب جديد حيث يمكنك التقدم بطلب للهجرة إلى كندا.

ثم حدد خيار Express Entry.

يعطيك سلسلة من الأسئلة، وسيتعين عليك الإجابة عليها بشكل صحيح حسب حالتك اللغوية وخبرتك العملية وماشابه.

عند الانتهاء من الخطوة السابقة سوف يوجهك الموقع إلى صفحة جديدة وهنا يجب ملء جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

يقوم الموقع بإعطائك رقم تعريفي يجب عليك الاحتفاظ به لمتابعة ملفك في هجرة كندا بعد ذلك.

بعد الإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها من خلال النظام على موقع الهجرة الكندية الرسمي، ستحصل على رقم ملف، ويمكنك من خلال هذا الرقم، إكمال إنشاء حسابك على الموقع.

بعد إنشاء حسابك، سوف يطلب منك الموقع رفع الشهادات الدراسية الخاصة بك، بالإضافة إلى شهادات الخبرة العملية، وشهادة امتحان اللغة وغيرها من الوثائق.

خلال الأسئلة التي يتم طرحها عليك يجب أن تجمع 65 نقطة على الأقل من مجموع 100 نقطة حتى تصبح مؤهل لفتح حساب إكسبريس انتري.

بعد فتح الحساب على الموقع الرسمي للتسجيل في الهجرة الى كندا، يمكنك زيادة عدد النقاط الخاصة بك، على سبيل المثال، إذا كان لديك عقد عمل داخل كندا بدوام كامل، سوف يمنحك هذا العقد 200 نقطة في ملف النقاط الخاص بك.

إلى جانب ذلك، يمكنك الحصول على 600 نقطة في حال الحصول على ترشيح من إحدى المقاطعات الكندية.

العدد الكلي للنقاط بعد فتح حساب على موقع الهجرة الكندي الرسمي هو 1200 نقطة، بالتأكيد ليس شرطًا أن تصل إلى العدد الكلي من النقاط، ولكن كلما جمعت عدد أكبر من النقاط، كلما كانت فرصتك للحصول على دعوة ITA للهجرة إلى كندا والحصول على الإقامة الدائمة الكندية أكبر.

سحب الهجرة إلى كندا يتم بشكل دوري، ويتم منح الأشخاص الحاصلين على عدد نقاط أكبر دعوات ITA للتقديم على الإقامة الدائمة في كندا.

شروط الهجرة إلى كندا