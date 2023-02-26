بعد مبادرة المتحدة.. كيفية التعامل مع اضطراب السلوك عند الأطفال

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خالٍ من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

اضطراب السلوك عند الأطفال والمراهقين

يتصرف الأطفال والمراهقون المصابون باضطراب السلوك بطرق صعبة، فعلى سبيل المثال، يتصرفون بعدوانية ويؤذون الآخرين ويخالفون القواعد، ويسرقون الأشياء أو يدمرونها، وهذا السلوك يجعل من الصعب عليهم القيام بأشياء عادية مثل الذهاب إلى المدرسة والتواصل بشكل جيد مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمعلمين.

يمكن أن يبدأ اضطراب السلوك في وقت مبكر مثل سنوات ما قبل المدرسة، ولكن يمكن أن يبدأ أيضًا خلال فترة المراهقة، وفقًا لما ذكره موقع «raisingchildren».

علامات اضطراب السلوك:

يتصرف الأطفال المصابون باضطراب السلوك بطرق صعبة، حيث تتمثل العلامات في عدم ممارسة الأنشطة والعلاقات اليومية، التحدث كثيرًا، بالإضافة إلى العصبية المفرطة فيكافة التصرفات خاصة مع البالغين.

أشار الخبراء، أن التصرف بعدوانية وإيذاء الآخرين أحد أشهر علامات اضطراب السلوك، بالإضافة إلى استخدام العنف تجاه الوالدين أو الأشقاء أو المعلمين.

يمكن للأطفال المصابين باضطراب السلوك، إلقاء اللوم على الآخرين لسلوكهم، الاستسلام لنوبات الغضب، والقيام بأشياء محفوفة بالمخاطر مثل ممارسة الرياضات العنيفة وإيذاء النفس أو محاولة الانتحار.

كيفية تشخيص اضطرابات السلوك:

إذا كنت قلقًا من أن طفلك قد يكون مصابًا باضطراب السلوك ، فتحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن، سيكون الطبيب العام قادرًا على إحالتك إلى طبيب أطفال أو طبيب نفسي لديه خبرة في سلوكيات الطفولة المتطرفة.

قد تتضمن عملية التشخيص مقابلات معك ومع طفلك والأشخاص الآخرين في حياة طفلك، مثل المعلمين، وقد يلاحظ أخصائي الصحة الخاص بك سلوك طفلك ويجعلك تقوم ببعض الاستبيانات.

أوضح الخبراء، أن التشخيص المبكر مهم لأن التشخيص يؤدي إلى العلاج والدعم، ويعمل علاج اضطراب السلوك بشكل أفضل إذا بدأه الأطفال مبكرًا والتزموا به، ومع العلاج والدعم المبكر، يمكن للأطفال تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية والتفكير.