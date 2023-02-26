«التجمع» يوزع شهادات اجتياز الدورة التثقيفية على شباب الحزب

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع أمسية شعرية للشاعر الكبير سالم الشهباني، احتفالا بنجاح الدورة التثقيفية المركزية لشباب الحزب.

الشهباني يشارك بأشعاره في حفل انتهاء الدورة التثقيفية لشباب حزب التجمع



وحاضر في الدورة على مدار شهر نواب وقيادات حزب التجمع إلى جانب عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور عبدالفتاح مطاوع الخبير في ملف مياه النيل والمدرس في جامعة كولورادو الأمريكية ومؤلف كتاب بوليتيكا سد النهضة.

وتسلم شباب الحزب في ختام اليوم شهادات اجتياز الدورة التثقيفية التي شملت محاضرات وورش عمل حول تاريخ مصر الثقافي وطبيعة الصراع حول مياه النيل وتاريخ الأحزاب، وفي قلبها تاريخ حزب التجمع الي جانب تاريخ الحركة الشبابية والطلابية المصرية.

وقال النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الدورة التثقيفية ستنتقل إلى شباب الحزب في المحافظات في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اتحاد الشباب فتح ملف تعديل اللائحة الطلابية وأهمية العمل السياسي في الجامعة وكافة المؤسسات الشبابية.

وأضاف عصام أن شباب الحزب كانوا سعداء للغايه بالامسيه الشعريه والكلمات الحماسيه والدافئة للشاعر سالم الشهباني.

وبدوره قال الشاعر الشاب سالم الشهباني إن اتحاد الشباب التقدمي شهد توقيع العديد من دواويني وأغلب أعضاء الاتحاد أصدقائي واعتبر نفسي في بيتي ولست غريبا عن حزب التجمع.

وشارك النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب في توزيع شهادات اجتياز الدورة التثقيفية وقال مغاوري إن حزب التجمع يولي أهمية كبيرة للشباب لأنهم مستقبل الحزب وقياداته القادمين.

حزب التجمع

حزب التجمع

حزب التجمع

حزب التجمع

IMG-20230226-WA0018

IMG-20230226-WA0023

IMG-20230226-WA0022

IMG-20230226-WA0025

IMG-20230226-WA0024

IMG-20230226-WA0027

IMG-20230226-WA0026

IMG-20230226-WA0016

IMG-20230226-WA0017

IMG-20230226-WA0015