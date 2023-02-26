الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 720 كيلو جبن رومي غير صالحة للاستهلاك في أسوان

الجبن الرومى
الجبن الرومى

واصلت مديرية الصحة في أسوان، تنظيم الحملات الميدانية للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلع الغذائية داخل مختلف المدن والمراكز بإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي. 

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات للتفتيش والرقابة على المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق للتأكد من جودتها وصلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

من جهته، أشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بضبط 720 كجم جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أسواق مدينة أسوان. 

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، مع تحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفين وعرضها على الجهات المختصة. 

أسواق أسوان الجبن الرومي بتكثيف الحملات سلامة المواطنين صحة وسلامة المواطنين والسلع الغذائية

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