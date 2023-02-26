الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فيديو| 15 معلومة مهمة عن القمر الصناعي المصري «حورس 1»

أرشيفية
أرشيفية

خطوات جديدة اتخذتها مصر نحو استخدام علم الفضاء في تحقيق التنمية كان أحدثها التعاون الأخير بينها وبين دولة الصين في إطلاق القمر الصناعي المصري "حورس1" بنجاح، والذي أطلق بهدف تحقيق المزيد من التطورات في العديد من المجالات. 

ويأتي إطلاق القمر الصناعي "حورس1" في إطار الاهتمام والدعم البالغين من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنهوض بقطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها. 

وللتعرف على المزيد عن القمر الصناعي المصري الجديد واستخداماته، وما يمكن أن يحققه لمصر في المستقبل شاهد الفيديوجراف التالي:

https://www.facebook.com/watch/?v=1573168293165254
حورس1 الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي علوم وتكنولوجيا الفضاء القمر الصناعي المصري الجديد

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وائل لطفي

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