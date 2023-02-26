سر اعتذار تريزيجيه عن العودة للأهلى بعد أحداث زلزال تركيا

أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب حول استعادة محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، بعد أزمة الزالزل الأخيرة التي ضربت البلاد هناك في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن ما حدث في المفاوضات ما هو إلا تحرك الإدارة الحمراء من أجل جس نبض جناح منتخب مصر فقط عن طريق بعض الاتصالات غير الرسمية.

وأضاف المصدر أن تريزيجيه أكد للوسطاء أن رغبته الأولى هي الاستمرار في مسيرته الاحترافية وبذل أقصى ما لديه من جهد للتألق وعدم العودة من جديد إلى بيته النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلي أن اللاعب لا ينوي العودة في الوقت الحالي إلى الدوري المصري حتى ولو على سبيل الإعارة وهدفه الاستمرار في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

في المقابل طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، من الجهاز المعاون له والتونسي ياسين الميكاري تجهيز ملف عن مباراة الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون عقب مباراة صن دوانز، وحدد آخر 4 مباريات لفريق الداخلية سواء تحت قيادة رضا شحاتة أو علاء عبدالعال، المدير الفني الجديد، للوقوف علي أسلوب وتغير طريقة اللعب وتوظيف اللاعبيبن داخل الفريق الشرطي.

وطلب المدير الفنى من اللاعبين بضرورة غلق الملف الإفريقي والتركيز في الدوري في ضغط المباريات المتلاحقة سواء محليًا أوقاريًا، لاسيما بعد دخول أكثر من فريق في المنافسة.

من المقرر أن يعقد كولر جلسة فيديو مع اللاعبين علي هامش المران من أجل متابعة أخطاء كل لاعب في اللقاء الإفريقي أمام صن دوانز من أجل علاج تلك الأخطاء الفردية لتلاشيها في المواجهات المقبلة، لاسيما قبل مواجهة الداخلية في الدوري المحلي.