الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف طما يترأس قداس ذكرى نياحة الأنبا فام

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق

صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما القداس الإلهي في دير القمص يسى ميخائيل، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا فام، أسقف إيبارشية طما السابق، وأول أساقفة الإيبارشية التي تأسست بسيامته عام 1980.

تم قبل القداس منح سر المعمودية لاثنين من أبناء الإيبارشية، وعقب القداس وضع الأنبا إسحق الأطياب على المقبرة التي تحوي جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح.

كما صلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية أخميم وساقلتة، القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح سيم نيافته الشماس سامي جميل كاهنًا على كنيسة الشهيد قلته الطبيب بنجع الحلوة بمركز ساقلتة.

كما رسم نيافته أربعة من آباء الكنيسة في رتبة القمصية، وهم:

القمص يوسف فوزي، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بإخميم.

القمص يوساب القمص إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بإخميم.

القمص شورا عبده كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية سفلاق.

القمص أمونيوس كمال كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس بإخميم، والمنسق الإعلامي للإيبارشية.

الأنبا إسحق الأنبا إسحق أسقف الأنبا إسحق أسقف طما

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