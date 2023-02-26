الأحد 26 فبراير 2023
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سياسي

رئيس زراعة الشيوخ مشيدًا باستصلاح 600 ألف فدان فى سيناء: يؤكد نجاح الدولة فى إعمارها

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

ثمّن المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في سيناء، مشيرا إلى أنها تدل على قوة الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، وفى مقدمتها التحديات الأمنية التي كانت تواجه الدولة في منطقة سيناء.

وأكد الجبلى، في تصريحات له اليوم الأحد، أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، عن الجهود المبذولة لتطهير وتنمية سيناء، وإعلانه عن خطة كبيرة لتنميتها في الفترة المقبلة.  

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إن ما شهدته سيناء خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازا كبيرا يحسب للقيادة السياسية، حيث أصبحت سيناء مستقرة أمنيا بعد القضاء على الإرهاب، وبدأت عملية التنمية بها في مختلف المجالات، ومنها القطاع الزراعى والقطاع السياحى والقطاع الصناعى، حيث نجحت الدولة في إضافة نحو 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بسيناء من خلال المشروع القومى لزراعة 500 ألف فدان بسيناء.

كما ثمّن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إعلان الرئيس السيسي عن تجهيز نحو 600 ألف فدان للزراعة في سيناء مع نهاية العام الجارى، في إطار خطة التنمية وإعمار سيناء، مؤكدا أن ذلك خطوة جيدة تؤكد نجاح إعمار سيناء.

وأضاف الجبلى أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى من القطاعات الهامة في التنمية، حيث تقوم عليه قطاعات أخرى، بالإضافة إلى أنه يستهدف تلبية احتياجات البلاد وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بالجهود الأمنية التي بذلتها الدولة وقواتها المسلحة ورجال الشرطة في عودة الاستقرار الأمنى بسيناء، وبدء عهد جديد للتنمية بها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال إنه من المقرر تجهيز 600 ألف فدان للزراعة فى سيناء مع نهاية العام الجارى، فى إطار خطة تنمية وإعمار سيناء، متابعا: "اتعرض علينا خطة للتنمية فى سيناء بمشاركة هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة الرى ووزارة الزراعة.. تخطيط يعنى بقوله لكل المصريين.. مش تخطيط متواضع"، مضيفا، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء، اليوم: "نتمنى على آخر السنة دى تكون المياه موجودة سواء من محطة المحسمة أو محطة بحر البقر.. والخط الناقل نخلصه فى أسرع وقت.. كمية أراضى تدخل الإنتاج على نهاية السنة دي.. بتكلم عن سيناء.. مش بتكلم عن توشكى ولا وادى النطرون.. بنتكلم عن 600 ألف قديم وحديث".

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجبلي القضاء على الارهاب المشروعات التنموية المهندس عبد السلام الجبلى القطاع الصناعي القطاع الزراعي تحقيق الأمن الغذائي خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء

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