الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة معيدة جامعية عذبت ابنها لإجباره على التسول في الدقهلية

محكمه
محكمه

أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، محاكمة معيدة جامعية، بتهمة تعذيب طفلها لإجباره على التسول بالعنف والتهديد، وعرضت حياته للخطر لجلسة الأربعاء المقبل للمرافعة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية،  "معيدة جامعية" للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب طفلها على التسول بالعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس واحتجزته، وعرضت حياته للخطر.

وجاء فى أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، أن المتهمة "إ. ا. ع"، 29 عامًا، لأنها بتاريخ سابق على 11/ 10/ 2022 بدائرة قسم أول المنصورة.

وعذبت المتهمة ابنها الطفل المجنى عليه "م. أ. س" 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما، وكان ذلك بقصد استغلال المجنى عليه فى أعمال التسول بالطرق العامة للحصول على منفعة مادية تمثلت فيما تحصلت عليه من مقابل قيامه بأعمال التسول.

- تقرير  الطب الشرعي عن الإصابات

وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعديات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والنفسية، وأحدثت المتهمة إصابة الطفل المجنى عليه "م. أ. س." عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض "خرطوم - مياه مغلية"، وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوى الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والذى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو حوالى 15%.

يذكر أن المتهمة سبق وأن اتهمت شقيقها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعرية فتاة الدقهلية"، ووجهت إلى شقيقها تهمة اختطافها وتكبيلها ومحاولة تصويرها عارية، وقررت محكمة الجنايات سجنه 10 سنوات.

محكمة المنصورة تعذيب التسول خرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تلبية لدعوة رئيس الوزراء القطرى.. مدبولى يغادر مطار القاهرة متجهًا للدوحة

سائق ميكروباص يصدم سيارة بمصر القديمة

تفاصيل برنامجى «شيف بالبيت وديسكفرى» على watch it فى رمضان

«القوى العاملة»: ندوة عن سوء التغذية وآثارها على المرأة العاملة بالمنيا

وزير العدل يُناقش تقرير الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة

السيطرة على حريق خلف قسم شرطة إمبابة دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب احبو مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل