تأجيل محاكمة معيدة جامعية عذبت ابنها لإجباره على التسول في الدقهلية

أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، محاكمة معيدة جامعية، بتهمة تعذيب طفلها لإجباره على التسول بالعنف والتهديد، وعرضت حياته للخطر لجلسة الأربعاء المقبل للمرافعة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، "معيدة جامعية" للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب طفلها على التسول بالعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس واحتجزته، وعرضت حياته للخطر.

وجاء فى أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، أن المتهمة "إ. ا. ع"، 29 عامًا، لأنها بتاريخ سابق على 11/ 10/ 2022 بدائرة قسم أول المنصورة.

وعذبت المتهمة ابنها الطفل المجنى عليه "م. أ. س" 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما، وكان ذلك بقصد استغلال المجنى عليه فى أعمال التسول بالطرق العامة للحصول على منفعة مادية تمثلت فيما تحصلت عليه من مقابل قيامه بأعمال التسول.

- تقرير الطب الشرعي عن الإصابات

وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعديات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والنفسية، وأحدثت المتهمة إصابة الطفل المجنى عليه "م. أ. س." عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض "خرطوم - مياه مغلية"، وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوى الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والذى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو حوالى 15%.

يذكر أن المتهمة سبق وأن اتهمت شقيقها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعرية فتاة الدقهلية"، ووجهت إلى شقيقها تهمة اختطافها وتكبيلها ومحاولة تصويرها عارية، وقررت محكمة الجنايات سجنه 10 سنوات.