الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العزازي: سيظل رجال الهيئة الهندسية للعزم عاقدون وعلى الدرب سائرون

اللواء أحمد العزازى،
اللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية

وجه اللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: إن حرص سيادتكم الدائم على العمل ثم العمل ثم العمل لإنجاز الأعمال بأعلى جودة وأسرع وقت وأقل تكلفة، ومتابعتكم لكل ما هو مخطط في كل المجالات كان هو الأساس والدافع الذي ألهمنا روح العزيمة والتحدي، وما تبذلونه من جهد في جميع الظروف، وتأكيد بأن القوة لمن يملكون الإرادة والعزم.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في فعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد: سيظل رجال الهيئة الهندسية للعزم عاقدون، وعلى الدرب سائرون، محافظين على ما حملوا من أمانة بكل شرف وعزة ضمن صفوف القوات المسلحة لحماية هذا الوطن، فقدسية ترابه شرفنا، ومعركة بناءه هدفنا، ورفعة شأنه رسالتنا.

الاشتراك في كافة المشروعات التنموية بمختلف المواقع بسيناء

وتابع: جميع العناصر المصطفة أمام سيادتكم جاهزة ومستعدة للتحرك والاشتراك في كافة المشروعات التنموية بمختلف المواقع بسيناء.

السيسي الرئيس السيسي أسرع وقت أقل تكلفة أعلى جودة العزازي يوجه حديثة

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